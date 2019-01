Alejandro Sanz tocando corações

Recentemente o cantor esteve em São Paulo para divulgar a nova “No Tengo Nada”, canção romântica que já ultrapassou os 25 milhões de views no Youtube.

Muito simpático e atencioso com a imprensa Sanz aproveitou sua passagem pela Terra Brasilis para participar do novo DVD de Ivete Sangalo e deu uma canjinha no especial de fim de ano de Roberto Carlos. “O Rei tem uma energia incrível. Fiquei feliz de fazer duo com ele em “Essa Mujer” e ter entrado na casa de todos os brasileiros”, disse rindo.

Sobre seu novo disco Alejandro Sanz falou que diferentemente dos anteriores chamou os produtores Julio Reyes e Afonso Perez para fazer o trabalho pesado. “No anterior eu trabalhei 14 horas por dia durante oito meses sozinho no estúdio. Agora Perez e Reyes vão trabalhar e eu só vou dar uns pitacos”, diverte-se.

Admirador da música brasileira o espanhol disse gostar das cantoras Roberta Sá e Maria Rita, entre outros. Contudo ele é mesmo fã do mineiro Milton Nascimento. “Eu estava na Espanha escutando rádio e quando ouvi Milton Nascimento cantando a versão de “Corazón Partío” sai pra rua pra falar pros meus amigos”, derrete-se mencionado o “Bituca”.

Em quase 30 anos de carreira Alejandro gosta de conhecer artistas novos e realizar parcerias. A mais recente é com a cubana Camila Cabello. “Nós nos conhecemos na entrega do Grammy Latino. Não posso dar detalhes, mas ela se aproximou e disse que me ouvia desde pequena e que gostaria de trabalhar comigo. Eu falei que sim, pois com mulher não se discute”, diz dando uma gargalhada. Para 2019 o espanhol planeja uma turnê que deve passar pelo Brasil.