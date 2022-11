Alckmin diz que encontro com Bolsonaro foi positivo

Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República eleito, se encontrou ontem, quinta-feira (3), com o atual chefe do Executivo, Jair Messias Bolsonaro (PL), no Palácio do Planalto pela primeira vez desde que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou vitória nas urnas.

Mesmo fora da agenda oficial, o Presidente em exercício, Jair Bolsonaro, tomou a iniciativa e conversou com o vice eleito, Geraldo Alckmin. Segundo ele, Bolsonaro se mostrou solícito quanto ao processo de governo de transição.

Em entrevista, Alckmin disse que foi positivo o fato do próprio presidente ter convidado para que fosse ao gabinete presidencial. Ali, Jair Bolsonaro teria reiterado o que disse o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira sobre a disposição do governo federal em facilitar as tratativas para uma tranquila fase de transição. Disse que vai prestar todas as informações e fara as colaborações necessárias ao bom andamento desta fase inicial do novo governo.

Perguntado sobre ser ou não parabenizado por Bolsonaro pela vitória de Lula, Geraldo preferiu não responder e passou a batata quente adiante: “Depois o presidente fala o inteiro teor da conversa”.

Lula escolheu seu vice, Alckmin, como coordenador na transição de governo e é ele quem irá atuar com a equipe de Ciro Nogueira, escolhido por Bolsonaro para fazer a cerimônia.

Ao término da reunião com Ciro Nogueira, o vice Alckmin se limitou a dizer que a conversa foi proveitosa e muito objetiva. “A transição já começou”, depois “Ciro deu parabéns, desejou ótimo trabalho e se colocou à disposição para a transição”, afirmou o político.

