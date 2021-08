No próximo dia 11 de setembro Alcione se apresenta no Tom Brasil em show de lançamento do mais recente álbum, “Tijolo Por Tijolo”. O show dá start na turnê que percorrerá o Brasil corroborando para a volta ao normal, mesmo que o Coronavírus continue ceifando vidas. O título do disco, que também dá nome a turnê, é significativo, uma vez que a pandemia afetou de maneira cruel o setor cultural o qual levará um tempo pra reestruturar. Conseguinte, a reconstrução será tijolo por tijolo.