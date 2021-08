Alceu Valença no Espaço das Américas

Considerado um dos grandes artistas da música brasileira, Alceu Valença sobe ao palco do Espaço das Américas em 25 de setembro, com o show “Anunciação – Tu Vens, eu já escuto os Teus Sinais”. Os versos que constam num dos maiores hits do cantor e compositor pernambucano, presente no repertório, com certeza, agitará o público.