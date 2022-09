AirLab Analítica é reconhecida internacionalmente

Em 2022, ela completa 10 anos de atividades e realiza diversas análises com o compromisso de entregar o resultado mais adequado aos clientes, procurando atender requisitos e particularidades de cada um.

A organização tem um avançado e moderno sistema de trabalho, incluindo um laboratório móvel com equipamento de alta tecnologia para realização de serviços analíticos in loco.

De acordo com o caieirense Sérgio D’Oliveira, diretor/fundador, a AirLab Analítica iniciou as atividades para atender uma deficiência de mercado de gás. “Não existia laboratório independente no Brasil. Com muita persistência, dedicação e grandes investimentos, conseguimos creditar vários ensaios junto ao Inmetro, certificações da Anvisa, ISO, dentre outros”, disse.

A empresa hoje é reconhecida no mundo como laboratório referência na América Latina realizando mais de 50 análises por dia atendendo Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Equador, Peru e Honduras. Em breve, dará início a uma nova jornada, em Caieiras, com a fabricação de gases especiais e medicinais “Nós não sabemos o que o futuro nos reserva, mas tenho a certeza que com qualidade, dedicação e comprometimento iremos crescer muito”, destacou Sérgio D’Oliveira, que é formado em Química pela Faculdade Oswaldo Cruz e tem um longo histórico de atuação em análise de gases para indústrias.

Conheça mais sobre o trabalho da AirLab pelo site https://www.airlabanalitica.com.br/

