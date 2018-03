Air Supply no Tom Brasil

A noite de 17 de março promete ser uma das mais açucaradas na história do Tom Brasil. Nesta data o duo Air Supply faz apresentação única na casa da zona sul de São Paulo. Sem demérito ou ofensa, o AS formado pelos vocalistas Graham Russel e Russell Hitchcock gravou algumas das canções com maior índice de sacarose do universo pop. As letras são para embalar os corações apaixonados e pegando carona em todos os clichês possíveis, os caras cantam o amor, pois é um sentimento que nunca sai de moda. No Tom Brasil o Air Supply mostrará o show que está correndo o mundo com a “Lost In Love Tour”, por sinal uma de suas mais emblemáticas canções lançada em 1979.

Prestes a completar 43 anos de carreira, os caras são ingleses, mas ironicamente formaram a banda na Austrália. Entre canções românticas e outras enveredando pelo soft rock, o Air Supply teve um grande momento em 1977 quando acompanharam Rod Stewart como banda de abertura numa turnê que percorreu EUA e Canadá. A partir daí o duo caiu nas graças dos americanos se tornando figuras frequentes na parada ianque.

Entre os hits que emplacaram nas primeiras posições no concorrido mercado americano estão “All out of love”, “Every woman in the world”, “The one that you love”, “Sweet dreams”, “Here I am” e “Even the nights are better”, além da já mencionada “Lost in love”. Outro momento legal da dupla rolou em 1983 quando emplacaram a 2° posição nos EUA com “Making love or nothing at all”, canção escrita pelo premiado Jim Steinman que trazia no currículo trabalhos com Bonnie Tyler e Meat Loaf, ícone do metal brega. Uma das mais conhecidas músicas do Air Supply em terras brasileiras é “Lonely in the night”, que tocou muito aqui nos anos 1980.

O Air Supply tem atravessado as décadas acumulando vendas e feitos extraordinários. Em 2005 se apresentaram ao ar livre em Havana, capital de Cuba, para mais de 175 mil pessoas. Será uma noite para os corações apaixonados. Recomendo o show.

Serviço

Air Supply

Data: 17 de março, às 22 horas

Local: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, nº 1.281, Santo Amaro

Ingressos: de R$ 220,00

a R$ 380,00

Informações:

www.grupotombrasil.com.br