Ainda valeu a pena a história falar mais alto

Vai ano, vem ano e a edição especial é preparada e pesquisada com carinho e afinco para manter vivas as informações que identificam a cidade, suas raízes, sua memória, seu povo e sua identidade, sobretudo porque são elementos úteis tanto para aqueles que ainda estão vivos e conseguem se emocionar ao ver um pedaço de sua juventude e trajetória contada ali, como para aqueles que chegaram agora e nem imaginam quantas pedras foram colocadas para construir o que hoje se contempla, o caminho por onde hoje se pisa.

História, nós temos para contar. Força de vontade para fazer e acontecer, também.

O período é de celebração e festa, mas também de reflexão. A falta da valorização pelo trabalho desanima e a inevitável pergunta: até que ponto vale a pena tanta dedicação e empenho, se tantos que acompanham essa labuta, fogem do apoio cultural? O pior são as desculpas e as lamentações.

Na verdade, é dever de quem está estabelecido nessas terras saber analisar a importância no investimento cultural sério e sem enganações. Mas não é isso que acontece.

Pontualmente, filhos de famílias tradicionais e outros tantos que ganham sua vida e se constroem na cidade, ignoram e dão de ombros, muito embora ostentem uma vida paralela repleta de luxúrias, conquistadas graças às pessoas e suas famílias que fizeram a história que o jornal Regional News busca contar ano a ano.

Ainda que as lamentações fiquem por conta daqueles que, mesmo com raízes na cidade onde seus ancestrais construíram suas gerações, não se preocupem em apoiar e incentivar nosso trabalho, com muita garra, dedicação e, como sempre, muito profissionalismo, mais uma edição do jornal Regional News retratando a história de Caieiras está nas ruas quando a cidade completa seis décadas de fundação. São registros de relíquias de um tempo que deixou saudades e só se mantém na memória de poucos e nas páginas que ainda escrevemos.

Frustrações a parte, nesses 60 anos de existência, contar a história da ‘Cidade dos Pinheirais’ continua sendo paixão, independentemente da política ou seus desdobramentos.

Com o passar do tempo, a calmaria já não é a mesma, mas o município continua sendo modelo de cidade e ganha de todos os vizinhos quando se fala em qualidade de vida.

Bem por isso que quem mora nessas terras dificilmente quer deixar esse lugar. São famílias tradicionais que aqui fincaram seus pés e deixaram sua marca. É por eles que o jornal Regional News ainda faz questão de manter a edição histórica para que chegue com o máximo de informações e imagens responsáveis por emocionar a tantos. Aos parceiros desta edição, incentivadores e valorosos mentores da cultura, nossos agradecimentos.