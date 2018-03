Ainda que machucadas, são lindas

Um momento do qual nossa história tem se esforçado para esquecer, assim como o faz em relação aos negros, aos índios e toda e qualquer minoria incapaz de defender os próprios direitos. Há cerca de 12 anos o País se sensibiliza com a história da sra. Maria da Penha, editando a Lei 11.340/06, epigrafada em sua homenagem, trazendo algumas características diferenciadas na tutela criminal da violência doméstica. Com as costumeiras inovações interpretativas características de uma legislação emocional e feita sob medida.

De nossa parte, saibam todas as heroínas anônimas, senhoras de sagas anônimas, diluídas na rotina do dia, entre cuidados com as crianças, com a casa, o trabalho profissional e até mesmo com o agressor, que nós desejamos toda a felicidade do mundo, nosso reconhecimento, e nossos votos de um mundo melhor. Para todos. Parabéns mulheres.