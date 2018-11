Aguaje, tesouro ao organismo

Compostos ativos do aguaje desencadeiam vários processos corporais. Um exemplo é a redução de lipídios e lipoproteínas em indivíduos com níveis elevados de colesterol. Do mesmo modo, este composto reduz o risco de doenças que aparecem habitualmente após os 50 anos. Os fitoestrogênios presente nesta planta são perfeitos como tratamento hormonal para a menopausa, além de dar melhor definição a um corpo mais estruturado. Tem ainda o poder de equilibrar os níveis hormonais, tendo efeitos positivos e evidentes na redução dos problemas de pele como acne.

Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de usar a aguaje para fins medicinais.