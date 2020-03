Água, ninguém sobrevive sem ela

Os dados preocupam quando vemos também que, ao mesmo tempo, mais de 80% do esgoto produzido pelas pessoas volta à natureza sem ser tratado.

Há pelo menos cinco anos, a ONU chama atenção para a questão que volta a ser reforçada neste 22 de março, data criada para celebrar esse bem tão precioso e necessário. É agora também que deve existir a mobilização de governos, setor privado e sociedade civil contra o desperdício, por melhoria nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto, além da luta pelo reaproveitamento máximo das águas residuais urbanas.

Não é difícil decifrar que nós mesmos somos responsáveis por ela e o reuso é uma das formas para evitar que a água fique escassa e longe do alcance da humanidade. Seria terrível se isso vier a acontecer. Destacamos isso sem sensacionalismo e sim por afirmar que mesmo diante de um recurso tão abundante, não podemos ficar sem ele. Um dos motivos que contribui para isso é a não distribuição uniformemente em todas as regiões do país.

Essa discussão tem de ser levada a sério para evitar um colapso ou crise hídrica como a que enfrentamos em 2014 no Brasil. O reuso é uma forma de atender às necessidades por água limpa, com reflexos ainda no tratamento de esgotos e dos efluentes domésticos.

Mesmo existindo quem diga que a principal demanda da sociedade é o alimento, vale lembrar que, sem água não tem como produzir nenhuma comida, sendo fácil compreender qual é a maior necessidade e a maior riqueza da humanidade.

Por essas e outras razões fica aqui o puxão de orelhas para que as autoridades se mobilizem em favor desse recurso, com ou sem o coronavírus. Em terras brasileiras, temos o Aquífero Guarani, considerado um dos maiores reservatórios de água potável do mundo. Ele também está enraizado no Paraguai, Uruguai e Argentina, mas com sua maior parte fincada no Brasil.

Ele pode ser a salvação para os problemas de escassez da água que vêm se intensificando, mas isso demanda ações que já deveriam ter sido feitas.

De qualquer forma, aproveitamos a data para pedir conscientização e prevenção para uma situação que, se não for repensada com ações imediatas de preservação, pode pôr fim à humanidade.