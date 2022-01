Água barrenta vinda de campo invade casas em Caieiras

A situação que perdura desde então, ganhou mais complicações já que a prefeitura não realiza os reparos necessários e a situação só piora. Embora, a questão tenha voltado à tona em 2020 após a obra, esses moradores sofrem com isso desde 2010. Naquele ano, a pedido deles, o jornal Regional News esteve no bairro e fez uma matéria alertando para o problema e a possibilidade da queda do muro que separa o campo de futebol e as residências.

Regiane Silva é uma das pessoas atingidas, foi entrevistada em 2010 e ainda luta por uma solução para evitar que sua casa seja invadida pela água com barro toda vez que chove. “Desde aquela época nada foi feito. A força da água é tamanha que abriu um buraco no alicerce do muro e todo conteúdo desemboca dentro do meu quintal. Foi encontrado um caminho da água vinda do campo com 6 metros. Fizeram um tratamento paliativo, haja vista que em dia de chuva a água do campo escorre pelo mesmo lugar, e agora atinge outras casas”, disse.

Ela confirma que a situação piorou após mudarem a posição do campo. “Fizeram a caída da água para o lado dos imóveis e é isso que enfrentamos desde então”, completou Regiane, que cobra uma solução da administração pública. “O secretário de obras esteve aqui, deu atenção aos moradores, mas as promessas até agora não foram cumpridas. Mais de um ano se passou e até agora nada. As chuvas voltaram e com ela o transtorno”, pontuou.

Outra moradora prejudicada é Adriana Marques da Silva. Ela também sofre com a infiltração da água barrenta que desce do campo. “O problema piorou em julho de 2020 após uma obra feita pela prefeitura. Uma equipe da atual gestão, além dos vereadores Birruga e Lagoinha Josi, irmão do atual prefeito, estiveram aqui, falaram em providências, mas continuamos sofrendo com essa questão. O próprio secretário de obras, em março de 2021, disse aos moradores que após o período de chuva iria mexer, mas nada foi feito até agora. Sem solução, outra casa começou a apresentar problemas e ficou por isso mesmo”, declarou.

Adriana também citou o nome da vereadora Zefinha, que mora no bairro vizinho. Segundo a moradora, a parlamentar aparece como autora da indicação da obra na gestão passada, mas pouco se importa com a situação gerada. “A vereadora Zefinha se preocupou em manter o funcionamento do campo, mas não com o problema que atinge os moradores da rua abaixo, principais afetados e prejudicados pela obra. O secretário de obras também falou em fazer uma obra no talude do campo, mas não deu andamento. Enfim, pago IPTU e nos tratam como fosse uma área invadida”, concluiu Adriana.

Todas as pessoas citadas na matéria, além da prefeitura e Secretaria de Obras foram procuradas para se manifestar, porém não encaminharam resposta até o fechamento da edição.

Veja os vídeos gravados pelos moradores relatando a situação que enfrentam nas nossas redes sociais: @jornalregionalnews