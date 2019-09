Agredir não é o caminho, nem exemplo

Em épocas de muito conhecimento e desenvolvimento, quando se imaginava que não teríamos mais casos de tortura, racismo ou discriminação, dois sujeitos que recebem a oportunidade de trabalho em meio a uma crise econômica que parece não ter fim, proporcionam cenas lamentáveis ao amarrar e torturar um jovem que, supostamente, teria furtado uma barra de chocolate em um supermercado.

O caso aconteceu em São Paulo e ganhou repercussão quando a vítima, após sofrer um mês calado, teve coragem de denunciar. Logo, a barbárie foi descoberta porque os agressores tiveram a audácia de fazer um vídeo enquanto agiam de forma cruel chicoteando o adolescente com fios elétricos que, independente de raça e cor, não merecia passar pelo que passou, nas mãos de quem se comportou como se fossem juízes e donos da razão.

As cenas ainda circulam na internet mostrando o jovem nu, com as mãos amarradas e a boca amordaçada, sendo chicoteado. São imagens que impressionam e geram revolta e demais sentimentos de repúdio às atitudes que queriam punir de forma desumana. Nada justifica tamanha atrocidade.

Nem sempre acertando, mas polícia e juiz existem também para atuar dentro dessa finalidade, punindo se necessário, prendendo, quando investigado. Ainda assim, ninguém tem o direito de agredir o próximo por mais que ele tenha feito algo de errado. Para isso, existem leis, bem como as pessoas certas para aplicá-las. Se funciona ou não, é outra história. O que não pode, de forma nenhuma é qualquer pessoa se revestir de uma autoridade que não tem e sair batendo e agredindo e achando que tem o poder de fazer justiça com as próprias mãos.

É evidente que vivemos um momento complicado em relação às várias situações políticas de modo geral que acabam por desanimar seguir em frente e fazer o certo, mas é preciso resistir e entender que o caminho certo jamais será a agressão.

Devido a casos como esses, por mais que se busque mudanças no comando do País, fica difícil seguir adiante. Mais complicado ainda é entender como um povo tão hospitaleiro como o brasileiro acaba por promover cenas que contrariam e mancham tudo de bom que essa nação aguerrida tem. Dizer que isso não vai mais acontecer é o mesmo que enxugar gelo. Infelizmente, assim caminha a humanidade.