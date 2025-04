Agora é que são elas em São Paulo

Foto: Pino Gomes

Montagem tem esquestes escritas por Fábio Porchat e explora situações cômicas diárias

A partir de 26 de abril o Teatro das Artes do Shopping Eldorado, em São Paulo, recebe a nova temporada de “Agora é que são Elas!”, espetáculo de humor com esquestes escritas pelo ator/apresentador/humorista Fábio Porchat.

A montagem estreou em março de 2024 em Curitiba, PR, com sessões bastante concorridas, seguiu depois para Niterói, RJ, repetindo o sucesso também esgotando ingressos. No palco as cariocas Maria Clara Gueiros e Júlia Rabello e a paulistana Priscila Castello Branco interpretam vinte personagens, em nove esquestes diferentes, em situações cotidianas, absurdas e familiares dialogando direto com a plateia.

Em “Agora é que são Elas!” Fábio Porchat, que também dirige a montagem, juntou textos recém-criados e outros escritos há vinte anos, porém isso não é um impeditivo para a conexão com os tempos atuais.

“É um humor de identificação, há pessoas que se reconhecem nos personagens ou conhecem alguém que se parece com eles. São encenações do dia a dia, situações que a gente passa, um comentário que eu achei divertido. Foi bom ver que esse material ainda é atual, funciona e é engraçado. Se estivermos conectados ao que acontece ao nosso redor, vamos entender o Brasil, os costumes e as pessoas que estão à nossa volta”, diz Porchat.

Maria Clara Gueiros, Júlia Rabello e Priscila Castello Branco foram escolhas certeiras e, apesar de despontarem em formatos diferentes como novelas e humorísticos televisivos, estão super à vontade no palco dominando cada esqueste com rapidez de improvisação e talendo genuíno para o humor.

Segundo Maria Clara Gueiros o espetáculo fica mais engraçado à medida que a plateia se aproxima dele. “O texto já está tão bem escrito, que eu só preciso mudar a musicalidade da minha interpretação. Dar vida a tantos personagens não foi um desafio”, diz. Gueiros conta que as colegas de cena também se tornaram “amigas pra vida” e se impulsionam na hora da improvisação. “Nós três somos muito criativas, então vamos criando. Quando uma faz isso, as outras duas já entendem e surfam na mesma onda. Nós criamos as interações no frescor da peça”, conclui a atriz.

“Agora é que são Elas!” fica em cartaz no Teatro das Artes, zona oeste da capital, até 27 de julho. Confira abaixo.

SERVIÇO

Agora É Que São Elas

Datas: 26 de abril a 27 de julho de 2025

Horários: sábados e domingos, às 18h

Local: Teatro das Artes, Shopping Eldorado

Av. Rebouças, 3970 – Bairro Pinheiros, São Paulo – SP

Ingressos: de R$ 100,00 a R$ 140,00

Duração: 70 minutos.

Classificação etária: 14 anos.

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/teatro-das-artes/agora-e-que-sao-elas-3812013/