Agnocasto, alternativa contra TPM

Suas folhas são utilizadas contra a dismenorreia, cólicas menstruais, dores nos seios, tensão pré-menstrual, menopausa e endometriose. Tem efeito dopaminérgico fixando os receptores D2 na dopamina, e em homens, o resultado desta erva diminui a libido.

Entre os efeitos secundários são raros dores de cabeça e disfunções gastrointestinais. É contraindicado para gestantes, lactantes, mulheres com câncer de mama ou utilizando outros tratamentos hormonais. Em todos os casos, pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso do agnocasto para fins medicinais.