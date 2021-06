Aglomeração foi registrada em Franco da Rocha e Francisco Morato

Um vídeo divulgado pelo Cidade Repórter nas redes sociais mostra várias pessoas, a maioria jovens e sem máscara, reunidas com som alto e bebendo.

A aglomeração foi denunciada e nas imagens é possível notar que na calçada da praça há um veículo da fiscalização da prefeitura de Franco da Rocha.

Em março desse ano, a prefeitura já havia interditado o local devido a essas aglomerações na pandemia, bloqueando todo o espaço da praça com tapumes de metal. Além do risco de se contaminarem, quem acaba sendo prejudicado também são os moradores vizinhos, que além do som alto, no dia seguinte, encontram o local completamente sujo.

Também no final de semana, aglomerações foram registradas em Francisco Morato e Campos de Jordão – SP. Muitas pessoas sem máscara circulavam livremente na região que é point da cidade.

O Brasil caminha para a marca de 500 mil mortes em decorrência da Covid-19.