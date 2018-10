Agentes penitenciários apreendem maconha em bolo

De acordo com a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, na Penitenciária I “Mário de Moura e Albuquerque”, foi registrada a apreensão de substância esverdeada, análoga à maconha, em meio a bolo trazido pela esposa de um sentenciado. Ao ser indagada a respeito do ilícito, a visitante relatou que estava levando tal substância para ser comercializada por seu companheiro junto aos demais sentenciados no raio habitacional.

Já na Penitenciária III “José Aparecido Ribeiro”, no meso dia, imagens do scanner corporal de certa visitante acusaram um volume anormal na região genital. Indagada sobre a situação, a mulher confessou que carregava substância entorpecente, entregando prontamente o invólucro que continha aproximadamente 51,6 gramas de pó esbranquiçado, com aparência de cocaína, e cerca de 79,68 gramas de substância esverdeada, semelhante à maconha.

Em ambos os casos, as visitantes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Franco da Rocha e deverão ser apresentadas à audiência de custódia no Fórum de Jundiaí e Franco da Rocha, respectivamente. Deve-se observar que visitas flagradas tentando adentrar com objetos ilícitos em unidades prisionais são automaticamente suspensas do rol de visita.