Agentes fiscalizarão uso de máscaras e distanciamento em SP

As ações da Vigilância Sanitária para verificação do uso de máscaras e o respeito às orientações para evitar aglomerações nos estabelecimentos comerciais serão intensificadas no Estado de São Paulo. A força-tarefa sob a reponsabilidade da Secretaria da Saúde ocorrerá em todas as regiões do Estado e contará com mais de mil fiscais nas ruas de quarta a domingo no decorrer de dezembro.