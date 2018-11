Agentes evitam entrada de drogas em presídios de Franco da Rocha

No sábado, duas visitantes, companheiras de sentenciados, foram surpreendidas no momento em que passavam pelo scanner corporal tentando adentrar no CPP de Franco da Rocha com invólucros contendo substâncias entorpecentes análogas à cocaína e à maconha. Em uma das apreensões o invólucro estava oculto no cós da calça da visitante e na outra apreensão as substâncias estavam introduzidas na genitália da companheira do recluso.

As Penitenciárias II “Nilton Silva” e III “José Aparecido Ribeiro”, ambas de Franco, também fizeram apreensões envolvendo companheiras de sentenciados que foram surpreendidas tentando adentrar às unidades portando invólucros contendo substâncias aparentando ser maconha e cocaína nos dias 24 e 25/11. Na PII, as apreensões estavam misturadas ao pacote de fumo.

Quatro desses casos que foram relatados na PIII, os invólucros estavam introduzidos no ânus ou na vagina das pessoas envolvidas, num total de 158 gramas de substância aparentando ser maconha e 168 gramas de pó amarelo semelhante à cocaína. Nesse fim de semana a mãe de um sentenciado também foi pega tentando levar substância parecida com maconha camuflada nos cigarros e no fundo falso do maço.

Para todas as apreensões foram feitos Boletins de Ocorrências na Delegacia de Polícia do município. As pessoas flagradas com ilícitos são automaticamente suspensas do rol de visitas.