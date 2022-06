Agentes do CPP de Franco da Rocha impedem a entrada de mais 50 celulares na cadeia

De acordo com a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, após avistar dois indivíduos escalando a muralha da unidade prisional, um agente de segurança imediatamente informou os demais servidores para se dirigirem ao local a fim de impedirem a invasão. Os AEVPs de plantão foram surpreendidos por disparos de arma de fogo e, em defesa, efetuaram disparos de alerta. Os indivíduos que tentavam invadir a unidade prisional fugiram pela mata, aos fundos do CPP, onde um terceiro rapaz os aguardava.

Em ronda realizada na muralha do estabelecimento penal foi encontrada uma mochila contendo 51 aparelhos celulares, 36 baterias, 56 carregadores, 28 chips de celular e três fones de ouvido. Uma segunda mochila também foi apreendida com roupas e em nome de um custodiado do CPP de Franco da Rocha, que se encontra em saída temporária.

O local foi minuciosamente vistoriado na manhã do dia seguinte, onde foi encontrada uma corda e uma escada de madeira. Os indivíduos envolvidos na ocorrência não foram localizados.

Os objetos apreendidos foram encaminhados ao Distrito Policial de Franco da Rocha, onde foi elaborado Boletim de Ocorrência.

