Agentes de segurança apreendem ilícitos com visitantes de presos

De acordo com informações da SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, na unidade “Mário de Moura e Albuquerque”, o scanner corporal acusou irregularidade no chinelo de uma visitante. Introduzido no par de chinelos estavam três chips de telefonia celular.

Na Penitenciária II “Nilton Silva”, duas visitantes estavam com entorpecentes ocultos na calcinha. Uma delas foi pega com substâncias análogas à cocaína, à maconha e à droga sintética K4. A segunda apreensão flagrou a mulher com um pacote de material análogo à maconha e 30 saquinhos de substância característica à cocaína no fundo da roupa íntima da visitante.

Outras apreensões foram registradas na Penitenciária III “José Aparecido Ribeiro”. Aproximadamente 97 gramas de material de aparência esverdeada, semelhante à maconha, e 410 gramas de material esbranquiçado, como cocaína, foram encontradas. Todas as apreensões foram feitas a partir de imagens do scanner corporal, indicando que duas visitantes estavam com invólucros escondidos na genitália e com outra visitante o ilícito estava inserido em seu sutiã.