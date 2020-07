Agentes da GCM salvam bebê recém-nascido engasgado com leite materno

O subinspetor Adelson e o agente Cunha patrulhavam a região, em direção ao Jardim Cruzeiro, quando na altura da rodovia Prefeito Luiz Salomão Chamma, a viatura em que estavam foi abordada por um veículo que avançou em alta velocidade. Em seguida, um homem e uma mulher desceram pedindo ajuda com um bebê envolto em um cobertor.

“O casal gritava dizendo que o filho estava engasgando. Eu peguei o bebê e percebi que ele estava fraco, com a face azul-arroxeada e não dava para perceber os sinais de respiração. Para ser sincero, naquele momento, eu temi que a criança estivesse falecendo”, conta o subinspetor.

Rapidamente, os agentes seguiram com a viatura para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) do município e, no caminho, Adelson iniciou os procedimentos de primeiros socorros, com manobras de compressão abdominal para desobstruir as vias aéreas do recém-nascido. “Fiz tudo de acordo os procedimentos de resgate e salvamento que aprendemos nos cursos do Corpo de Bombeiros”, pontuou.

Ainda no caminho, o bebê tossiu e chorou e os agentes notaram uma leve evolução no quadro respiratório. “Ao chegarmos na UPA, eu entrei chamando pelo médico, que conseguiu seguir com as manobras e desobstruiu completamente as vias respiratórias da criancinha”.

O subinspetor diz ainda, que nunca havia participado de uma ocorrência como essa. “Foi muito emocionante e, ao mesmo tempo, deu muito medo de assumir essa responsabilidade. Acredito que foi Deus quem nos colocou naquele caminho”.

“Em momentos como esse, o sentimento de amor ao próximo fala mais alto. Eu pedia sabedoria para Deus em pensamento e quando escutei aquele primeiro chorinho, vi que tudo tinha dado certo e aquele bebê não iria morrer nos meus braços”, relata Adelson, emocionado.

A equipe da GCM informa que, após ser socorrido, o recém-nascido permaneceu em observação na UPA 24h do município.

Fonte: Prefeitura de Franco da Rocha