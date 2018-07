Agentes apreendem entorpecentes com visitantes

Na Penitenciária “José Aparecido Ribeiro”, os agentes realizavam revista manual em uma companheira de detento quando perceberam anormalidade em sua vestimenta. A mulher aparentava estar nervosa e, quando questionada, afirmou estar levando consigo entorpecente costurado junto à sua roupa íntima. No forro de seu top, foi encontrada substância de cor esverdeada, análoga à maconha.

Já no CPP, Centro de Progressão Penitenciária, as visitantes esconderam substâncias entorpecentes no cós da calça e em sua genitália. Os ilícitos foram acusados nas imagens do aparelho scanner corporal e, em local apropriado, as mulheres confessaram e entregaram os entorpecentes aos agentes presentes. Sob análise, foram constatadas substâncias análogas à maconha e à cocaína.

As visitantes foram encaminhadas ao Distrito Policial da região para registro de boletins de ocorrência e demais providências diante dos casos. Deve-se observar que visitas flagradas tentando adentrar com objetos ilícitos em unidades prisionais são automaticamente suspensas do rol de visita.