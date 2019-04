Agente do Demutran foi agredido em Caieiras

De acordo com informações do órgão, um veículo obstruía a garagem de um imóvel e o agente ao chegar no local e procurar pelo dono do veículo, não encontrou ninguém. Porém, surgiu um homem que começou agredir o funcionário do Demutran sem motivo.

A equipe do Romu da Guarda Civil Municipal foi acionada e prendeu o agressor que estava alterado e nem era o proprietário do veículo estacionado de forma irregular. Ele foi levado a delegacia de polícia, ouvido e liberado. O indiciado vai responder por lesão corporal e desacato.