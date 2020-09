Agências do INSS retomam atendimento em São Paulo

O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, retoma o atendimento presencial em São Paulo, na quinta-feira, 17. O órgão nesta quarta-feira, 16, que recorreu e reverteu a decisão judicial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), que havia suspendido a reabertura gradual de suas unidades no estado. Com isso, o INSS retoma parcialmente o atendimento presencial, com a reabertura de 128 agências no estado.