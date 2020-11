Agência dos Correios volta a operar em Laranjeiras

Segundo o advogado, após o fechamento do posto, muitas pessoas e empresas foram prejudicadas e passaram a reivindicar a reabertura. Recentemente, o jornal publicou uma matéria com a insatisfação dos que dependem desta agência no bairro.

Para resolver a situação, a prefeitura encaminhou um pedido de reconsideração aos Correios que sinalizou positivamente propondo um convênio para a implantação de uma Agência de Correios Comunitária.

Como o modelo já existe em outros municípios com resultado satisfatório, a prefeitura também sinalizou a favor e o acordo foi assinado para que o posto dos Correios volte a funcionar no bairro.

Dr. Hermano que participou da negociação deu detalhes de como vai funcionar. “A prefeitura será responsável pela operacionalização e para isso funcionários estão passando por treinamento. Grosseiramente falando é como se a prefeitura tivesse adquirindo uma franquia dos Correios e faz a operação. Será possível ofertar todos serviço existente dos Correios e atendemos assim as reivindicações de comerciantes e da população”, falou.

De acordo com o procurador, o contrato tem validade de cinco anos, mas os Correios devem retomar a operação tão logo tudo esteja funcionando. “O padrão não será desrespeitado. Por essa razão nossos funcionários estão sendo treinados. Essa foi uma forma rápida de retomar as atividades na localidade que foram interrompidas e causaram muitos prejuízos aos cidadãos e comerciantes. Para se ter uma ideia, só de e-commerce temos quatro empresas que dependem dos Correios em Laranjeiras. Estamos falando do bairro mais populoso de Caieiras e não dá para ficar sem esse serviço”, destacou.

Esta semana começa a instalação de todos os equipamentos. A unidade continua no antigo endereço na Avenida Pauliceia. “Vamos ter de volta o funcionando de uma agência dos Correios em Laranjeiras. Não da para admitir que as pessoas paguem mais caro com deslocamento do que com a própria encomenda”, disse.

Segundo Dr. Hermano, quatro funcionários e um gerente serão capacitados para atendimento. “Se tudo correr bem, esse posto pode voltar a ter um status de agência normal. O importante é que a reivindicação da população foi atendida pela administração pública de Caieiras nesse modelo. Nosso objetivo foi evitar mais transtornos aos caieirenses”, concluiu.