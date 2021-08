Advogado aponta falta de moralidade em Caieiras

Em entrevista exclusiva ao jornal Regional News, Dr. Pedreira falou das atrocidades que acontecem na cidade e espera que os responsáveis sejam punidos. “Sou apartidário e busco o melhor para os munícipes e o município. A imoralidade impera em Caieiras nesse momento. Precisamos moralizar a administração pública e afastar corruptos que trabalham por aqui. Eles vêm cometendo atos de improbidade administrativa, lesando o patrimônio e fugindo das diretrizes do serviço público”, disse.

Dentre os casos que representa, o advogado é responsável pelo pedido de tutela antecipada contra a prefeitura no processo nº 1002088-35.2021.8.26.0106 referente à locação de veículos que foi feito, segundo Dr. Pedreira, com excesso de detalhamento, de modo a não permitir a competitividade. “Com isso, privilegiaram a empresa Credicard Locadora de Veículos LTDA que em conluio com J.S. Stoppa e WE Veículos, consagrou-se vencedora de três lotes do certame. Além disso, os lotes não continham veículos semelhantes, mas sim uma mistura, o que é um verdadeiro absurdo”, considera.

Já no processo nº 1001922-03.2021.8.26.0106, ele move uma Ação Popular envolvendo o Iprem, Instituto de Previdência Municipal de Caieiras, que aparece com irregularidades na prestação de contas e outras questões.

Noticiado pelo jornal Regional News há alguns meses, o processo nº 1001388-59.2021.8.26.0106, também tendo como defensor Dr. Pedreira, apresenta ilegalidades. Para ele, prefeitura de Caieiras e demais participantes da elaboração do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA 11/2021, invadiu espaço territorialmente protegido, com a existência de nascente e faixa rodoviária no local. No mesma ação, afirma que a empresa contratada para realizar a terraplanagem tem como sócio o secretário municipal de Caieiras e o prefeito. Alega ainda que a empresa autorizada a realizar a supressão da vegetação foi constituída unicamente com a finalidade de desvio da compensação ambiental.

Na área de transporte público, por meio do processo nº 1001366-98.2021.8.26.0106 busca explicações junto a Justiça quanto a contratação de uma empresa para a realização de estudos de planejamento e de organização dos serviços de transporte coletivo, por meio da modalidade convite, desrespeitando o disposto no ordenamento jurídico quanto ao limite de preço para a utilização de referida modalidade.

Segundo Dr. Pedreira, o município já havia contratado outra empresa, por preço menor, com a mesma finalidade, de modo que a contratação da ré seria superfaturada e desnecessária.

Por fim, através do processo nº 1001802-57.2021.8.26.0106 pede tutela antecipatória para verificar irregularidade em licitação envolvendo secretários e demais agentes municipais.

De acordo com o advogado, para administrar de forma séria é necessário substituir alguns agentes públicos de Caieiras. “Existem processos envolvendo várias matérias nas áreas da Saúde, Transporte, entre outras. Sem esquecer-se da ‘rachadinha’ na Câmara, denunciada por mim com dois agentes públicos que não prestam serviço para a administração, mas recebem salários e dividem com outros membros, incluindo o presidente da Câmara Municipal de Caieiras, Fabricio Calandrini”, destacou. Caso esse também já divulgado pelo RN.

Para todos os casos que representa, o advogado aguarda um posicionamento da Justiça. “Eu ingressei com os processos e cabe ao Ministério Público opinar e encaminhar ao juízo. Estamos de olho e na identificação de falhas envolvendo a administração para buscar a Justiça sempre que necessário. Desejo que a Justiça apure as denúncias e afaste agentes públicos que não trabalham corretamente no município”, finalizou.