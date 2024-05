Adorável não pecadora

Foto: Ronaldo Gutierrez

Grupo Gattu encena um dos mais polêmicos textos de Nelson Rodrigues

A partir deste sábado, 25 de maio, o Teatro do Sol, em Santana, recebe em curta temporada “A Mulher Sem Pecado”, espetáculo encenado pelo Grupo Gattu o qual completa 24 anos de trajetória, tendo à frente a atriz e diretora Eloisa Vitz.

Primeiro texto teatral de Nelson Rodrigues (1912-1980) “A Mulher Sem Pecado”, escrito em 1941, é o sexto trabalho do autor pernambucano levado aos palcos pelo Gattu.

Os textos anteriores de Rodrigues renderam à companhia de Eloisa Vitz prestígio, visibilidade e participações em festivais internacionais renomados como o Ibero Americano de Teatro, com “Viúva, porém honesta” em 2009 e “Boca de Ouro” em 2011, o Festival de Curitiba (“Dorotéia” em 2010), o Festivale (“A Serpente” em 2012) e a mostra agosto 100 Nelson, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo (2012).

Uma das grandes pesquisadoras da obra de Nelson Rodrigues, Eloisa Vitz atua e dirige “A Mulher Sem Pecado” ao lado de Daniel Gonzales, Miriam Jardim, Mariana Fidelis, Paulo de Almeida, Lilian Peres e Jailton Nunes.

Vitz é reverenciada por ser a artista que dirigiu o maior número de espetáculos do autor no Brasil. Entre tantos louros por seu trabalho com os textos de Rodrigues estão a indicação ao VI Prêmio Aplauso Brasil, na categoria de melhor atriz, pelo trabalho em “A Falecida”, em 2017.

Em “A Mulher Sem Pecado” presenciamos um clima pesado e o thriller psicológico nos apresenta Lídia, esposa fiel de Olegário. Ele, no entanto, tomado por um ciúme doentio adota métodos “controversos” para assegurar a fidelidade de Lídia, desafiando os limites entre paixão e obsessão.

“Acredito que Nelson Rodrigues e sua obra transcendem fronteiras culturais, sendo verdadeiramente universais. Esta será a nossa sexta montagem e estamos ansiosos para continuar explorando esse universo incrivelmente rico”, atesta Eloisa Vitz.

O espetáculo fica em cartaz até o final de junho na zona norte de São Paulo com entrada franca.

SERVIÇO

A MULHER SEM PECADO

Texto: Nelson Rodrigues

Direção: Eloisa Vitz

Elenco: Daniel Gonzales, Miriam Jardim, Eloisa Vitz, Mariana Fidelis, Paulo de Almeida, Lilian Peres e Jailton Nunes.

Gênero: thriller psicológico

Duração: 75 min

Classificação: 16 anos

Estreia: dia 25 de maio

Temporada: de 25 de maio a 30 de junho.

Sessões as quintas, às 20h, sextas e sábados, às 21h, e domingos, às 19h.

Temporada gratuita

Bilheteria abre uma hora antes do espetáculo

Reservas pelo Sympla

https://www.sympla.com.br/evento/a-mulher-sem-pecado/2468971?share_id=copiarlink

Local: Teatro do Sol | 60 lugares

Rua Damiana da Cunha, 413 – Santana

Telefone: (11) 3791.2023

Whatsapp: (11) 95679.2526