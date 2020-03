Admiráveis por natureza

Mais um Dia Internacional da Mulher se aproxima e o desejo de relatar apenas coisas boas não pode ser realizado, seja por conta de tanta maldade, seja ainda pela falta de reconhecimento de um potencial único.

O que não dá para deixar passar em branco, é o levantamento da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos apontando que os relatos de discriminação e violência contra a mulher na internet dispararam em 2019.

As violações contra elas ficaram em 3º lugar entre os casos de ataques mais comuns nas redes no ano passado, representando 10% do total, perdendo apenas para a pornografia infantil e a apologia ou incitação à violência. Em 2018, esse tipo de crime ocupava a 7ª posição no ranking.

É triste ter acesso a informações como essas, quando envolve a mulher, salvo raras exceções, um ser admirável por natureza e que merece respeito em qualquer situação ou circunstância. Para não deixar o momento ficar aborrecedor e que deveria ser de muitas homenagens e alegria, vamos falar dos valores do sexo frágil e torcer para que os responsáveis tomem as providências necessárias para diminuir essa lamentável estatística.

Deixando de lado o baixo astral, vamos exaltar esse ser sensível e cheio de sentimentos. Admiráveis, faz jus a homenagem a elas, mulheres batalhadoras que não desistem e sempre tem mais que um motivo para conseguir dar um passo à frente do pessimismo. O dia separado é 8 de março, mas os outros 366 dias, no caso deste ano bissexto, também são elementos para um tributo mais que merecido a elas que, além das atividades de rotina dentro de casa, fazem o papel bem definido de mãe, esposa, companheira e ajudadora, com disposição invejável.

Que o dia seja de alegria na vida da mãe, avó, tia ou apenas conhecida. Nossa homenagem as mulheres, criaturas de Deus e que merecem respeito porque são lindas e cheias de graça.