Acumulando vergonhas

Foi inacreditável e vergonho acompanhar milhares de seguidores aplaudindo um condenado pela Justiça, como se fosse herói quando na verdade a maioria dos problemas hoje enfrentados por nós é resquício do que Lula e Dilma Rousseff deixaram.

Até aqui, acharam por bem ficarem na aconchegada posição do grito “Lula Livre”, pedindo a soltura de uma pessoa, que teve sim a chance de se tornar herói, mas se deixou levar pelas facilidades, e afundou o País de uma forma dificílima de recuperação.

Só para relembrar, os apoiadores de Lula, “inelegível pela lei da ficha suja”, não quiseram dialogar, votaram contra as reformas que adequaram o Estado aos novos tempos e sequer sugeriram meios para melhorar a crise em que jogaram o Brasil.

Gostando ou não, os brasileiros precisam lembrar que foram responsáveis diretos pela maior recessão jamais vista na história desse País. O diálogo de que erradicou a pobreza é balela, haja vista números divulgados pelo IBGE no início desse mês apontando existir mais de 13 milhões de pessoas identificadas em condições de extrema pobreza no Brasil. Sem contar o déficit fiscal provocado pela alta taxa do desemprego e pela subsequente estagnação da economia. Enfim, bajular pessoas dessa laia, só pode ser brincadeira.

Lula não está livre à toa. Contou com a maioria dos ministros do SFT que mudou um entendimento de 2016 e decidiu que, segundo a Constituição, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Embora decisão judicial deva ser respeitada, libertar o petista, entretanto, pode colocar mais combustível em um clima de intolerância na sociedade brasileira, no qual grupos extremos preferem se hostilizar ao invés de dialogar.

Em meio a essa disputa política, quem sempre paga o pato, mais uma vez, são os que ainda acreditam numa Nação melhor e, mesmo com altos e baixos, devem se manter serenos neste momento para tomar a melhor decisão possível.

Quanto aos responsáveis por isso, sem palavras… mais uma vergonha nacional.