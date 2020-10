Acostamento foi transformado em pista na SP-332. Faixa deve ser liberada até dia 16

Muitos motoristas que utilizam a Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, dentro do perímetro de Caieiras, já devem ter notado no trecho do bairro do Serpa uma nova sinalização transformando o acostamento em uma nova pista de rolamento. Embora, não exista qualquer sinalização impedindo o tráfego, a faixa deve ser liberada até o dia 16.