Acostamento e boulevard em andamento na cidade de Caieiras

Entre questionamentos e dúvidas da população sobre os dois temas, o administrador explicou que, no caso envolvendo a antiga Estrada Velha de Campinas, muitos motoristas passaram a utilizar o acostamento da via após a veiculação de matéria falando do projeto para melhorar a fluidez no trecho da região do Serpa até a divisa com Franco da Rocha, mas fica o alerta que a autorização veio, mas obras se fazem necessárias antes da liberação do trânsito.

“Disseram que podia utilizar e estou trafegando pelo acostamento desde então. Outros amigos meus também estão”, disse Edson dos Santos.

De acordo com o prefeito, o acostamento não pode ser utilizado ainda e quem for pego trafegando pelo local, correrá o risco de ser autuado pelos agentes de trânsito estaduais. “O DER autorizou a realização de obras de adequação e uma empresa já foi contratada para fazer esse trabalho. O uso do acostamento só será liberado após a conclusão dessa adequação de pista e outros serviços. O DER vai acompanhar e indicar o momento certo para utilização. Portanto, nada de trafegar pelo acostamento”, alertou Gersinho.

Boulevard

Outro assunto de grande repercussão nas redes sociais e grupos de WhatsApp é quanto a construção do boulevard ao entorno da estação de trem de Caieiras.

Quem não aprova a edificação, garante que o local não poderia ser utilizado com essa finalidade em razão fazer parte do tombamento da estação. Até postagem de que tudo seria demolido e o dinheiro perdido foi divulgada.

Contrariando o que foi publicado, o prefeito rechaçou que a construção seja irregular e que está fazendo tudo dentro da lei. “Nosso jurídico está trabalhando nisso e está tudo sendo feito de forma legal. O Boulevard está sendo construído onde era a antiga Estrada Velha, utilizada pelos motoristas antes de existir o viaduto, que foi repassada ao município pelo DER. Essa parte não é tombada. Portanto, nada será demolido e nenhuma verba foi ou será perdida.

A intenção é melhorar o entorno da estação”, explicou Gersinho Romero.