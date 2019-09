Acordando para uma realidade alarmante

Ação que muitas vezes não tem explicação e deixa familiares com muitas dúvidas sobre o que levou a pessoa a tomar essa atitude, o suicídio, é a segunda principal causa de morte de jovens entre 15 e 19 anos no Brasil. Os números são tão impressionantes que a cada ano, por mais que não seja esse o desejo, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, lembrado todo 10 de setembro, ganha mais destaque.