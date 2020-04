Evidencia-se a solidariedade, a fraternidade, a caridade, exprimindo o amor ao próximo que o ser humano insiste em tardar a apreender, fazendo-nos ensaiar os passinhos para o nosso progresso moral. Mas também, e lamentavelmente, na outra face, surge aquilo que ser humano, se que podemos classifica-lo como tal, oculta nas profundezas de sua personalidade. A avareza, o egoísmo, a indiferença, revelando sentimentos que nos fazem questionar os limites da obscuridade do “descaráter” do homem. E não imaginem que falamos das selvagerias elementares, do fratricídio, do latrocínio, do engodo, da lesão.

Muitas vezes, e numa coloração muito pior, vemos surgir aqueles travestidos de “bons moços”, preocupados com um povo sofrido, que sistematicamente fazem questão de esquecer, envergando capas de super-heróis, com seus discursos demagógicos e invariavelmente com finalidades de rapinagem. O antidoto, amigos, está em nossas mãos; acorda Gigante!