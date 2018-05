Ações permitem geração de emprego em Caieiras

De acordo com Fredy, não só Caieiras, mas o Brasil passa por um momento de dificuldade. “Existe um déficit da infraestrutura logística, da indústria. Perdemos competitividade enquanto País e estamos pagando o preço que é o do desemprego. Porém, recentemente observamos uma sensível melhoria na oferta de trabalho dentro do município e do Estado de São Paulo”, declarou.

Otimista, o secretário falou dos desafios da administração caieirense em atrair novas indústrias e dar condições de melhorias as que já estão instaladas no município. “Temos problemas para atrair novos negócios para Caieiras. Mas temos trabalhado três eixos importantes. O primeiro é o local. Por isso estamos passando a revisão da lei de zoneamento. A cidade tem oportunidade de ofertar esses locais, porém a maior parte das terras ainda pertencem a um empresa só. Contudo, felizmente existe uma relação muito boa entre a organização e a prefeitura no sentido de disponibilizar lugares para que o município possa construir um novo parque industrial e atender demandas futuras. Sejam de novas empresas ou das que já estão no município. Existem conversas com a Melhoramento e logo poderemos anunciar um novo local onde as empresas poderão se instalar”, citou.

A mobilidade também foi identificada como um desafio. “Existe um novo plano no município que prevê novos acessos para eliminar gargalos de trânsito em Caieiras e a criação de um acesso para Anhanguera ou Bandeirantes. Isso facilitaria a mobilidade e a implantação de um parque industrial. É essencial para que a mercadoria e o que foi produzido escoam de forma rápida e barata”, disse Fredy.

Outra ação citada pelo secretário foi a qualificação. “Uma empresa compete de igual em tecnologia e recurso financeiro que pode ser conseguido no banco. Mas precisamos de pessoas capacitada e comprometidas que vão fazer uma empresa ser diferente da outra. Por isso, investimos em capacitação para quem mora em Caieiras trabalhar aqui. Isso não ajuda só a indústria. Melhora a qualidade de vida do caieirense que deve e precisa trabalhar perto da sua residência. Além de melhorar a produtividade, melhora também a sua vida”, pontuou.

Essa qualificação é oferecida pelo núcleo Mario Meneguini. “Só neste ano, mais de 800 pessoas passaram por lá e foram capacitadas. Temos cursos de 1.800 horas até cursos de 8 horas. Essa iniciativa é fundamental porque proporciona para pessoas uma vantagem competitiva no mercado de trabalho. Em uma situação de desemprego, as empresas são mais seletivas. Quem tem uma qualificação melhor, tem a probabilidade de se empregar mais rápido. Logo as empresas com profissionais mais preparados tem a chance de serem mais competitivas”, complementou o secretário.

Por fim, Fredy falou do crescimento da cidade em relação a geração de emprego e a condição de vida dos moradores. “Caieiras vem crescendo muito e os empreendimentos que vem para cá não vem à toa. Os números estão acima em relação ao País e é um município promissor. Por isso temos grandes empresas e restaurantes se instalando aqui. Isso mostra grande potencial e serve para atrair novos negócios”, concluiu, parabenizando todas as indústrias instaladas na ‘Cidade dos Pinheirais’.