Ações não podem ficar só nas promessas

“No campo profissional a situação se torna ainda mais complexa. A não realização das promessas de crescimento ocasionam um sentimento de grande frustração, desmotivando o profissional”, alerta a palestrante especializada em liderança intrapessoal, Luciana Passadori.

Por isso, para planejar de forma eficiente e alcançar todas as metas de 2018 com sucesso, bem como ascender na vida pessoal e profissional, é muito importante buscar antes a auto liderança para potencializar as competências profissionais e, posteriormente, abrir caminhos para o sucesso tão almejado. Pensando nisso, Luciana Passadori elaborou seis orientações para iniciar efetivamente as mudanças para o próximo ano, consideradas essenciais.

Confira as dicas

Elevar a autoestima e ter confiança em si mesmo – a falta de confiança afasta o sucesso e impede de cumprir com os objetivos, ou seja, é preciso vencer as barreiras da insegurança;

Aumentar sua capacidade de quebrar paradigmas – estar propenso a romper padrões preestabelecidos e buscar por melhoria de vida, às vezes é imprescindível;

Aumentar sua capacidade de produzir melhores resultados – é comum as pessoas viverem em uma zona de conforto profissional e pessoal, assim, se isso não mudar, os resultados não mudam;

Expandir a forma como lidar com os padrões emocionais e adquirir técnicas para ressignificá-los – saber reconhecer e controlar as emoções é um passo imprescindível para o sucesso;

Melhorar a capacidade de adaptação e pró-atividade – às vezes mudar não é só para o que se objetiva, mas também para rumos adversos. É a famosa resiliência, ou seja, a capacidade de se adequar sem esperar ser forçado a isso;

Aumentar a capacidade de liderança e tomada de decisões – destacar é assumir responsabilidade, é estar à frente, assim é preciso uma postura de líder para o sucesso profissional e pessoal.