Acidentes foram registrados na SP-332 e Avenida Raimundo Pereira de Magalhães

Esse foi o segundo acidente envolvendo veículo de grande porte na região. Mais cedo, a motorista de um carro invadiu a pista contrária da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, no Morro do Rafa, entre Perus e Caieiras, e bateu em um caminhão carregado de medicamento que trafegava no sentido contrário. Outro automóvel também foi atingido.

Em ambos os casos, os envolvidos ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais da região. As causas dos acidentes serão apuradas pela polícia.