Acidentes e trânsito intenso marcam ‘feriadão’ e volta dos dias úteis

O pico do coronavírus continua sem data exata para ocorrer e o final da quarentena sem prazo para finalizar, embora o número de mortes aumenta a cada dia. Até a quarta-feira, 27, mais de 24 mil pessoas foram a óbito por conta da doença. Mesmo em franco crescimento, a vida paralela segue, as pessoas precisam trabalhar e com ela ressurgem problemas como acidentes e demais questões adversas nas estradas.