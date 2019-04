Acidente na Rodovia Tancredo Neves deixa feridos

As primeiras informações dão conta de uma colisão frontal entre um caminhão e um automóvel. As causas serão apuradas, mas tudo indica que o motorista do carro perdeu o controle da direção em uma curva e acabou batendo de frente com o caminhão.

Duas pessoas ficaram presas às ferragens e foram socorridas pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. Uma delas foi levada pelo helicóptero Águia da PM para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. A outra encaminha com parada cardíaca para o Hospital Estadual de Francisco Morato.

Em razão do acidente, o trânsito da rodovia está interditado. As imagens feitas no local foram encaminhadas para o WhatsApp do jornal Regional News.

*Matéria atualizada às 16h35