Acidente com van do Sampa Crew deixa um morto

A van que foi atingida por um veículo na contramão pertence a banda Sampa Crew. O motorista de um Fiat Uno com placas de Jarinu, morreu ainda no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 3h30 na altura do km 28 da Bandeirantes, no sentido capital paulista.

A Autoban, concessionária que administra a rodovia, informou que um carro, veio na contramão, e bateu de frente com a van da banda.

Dois feridos foram levados para o Hospital Sobam, em Jundiaí: um deles foi liberado e o outro, passava por exames por volta das 11h. Mais cinco vítimas foram socorridas ao Hospital Público São Vicente e estão estáveis, sem previsão de alta.

Um integrante da banda está internado no Hospital das Clínicas, na capital paulista.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Caieiras. O delegado titular pediu exame toxicológico da vítima fatal.