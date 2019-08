Acidente com ônibus escolar deixa dez feridos em Perus

De acordo com informações da GCM, o ônibus ficou sem freio e para evitar uma tragédia ainda maior, o motorista jogou o coletivo contra o poste. Os alunos que se feriram são da escola Escola Estadual Florestan Fernandes e outros colégios do bairro.

Além das crianças que se machucaram, o motorista ficou preso nas ferragens e foi socorrido com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Os feridos foram socorridos ao pronto-socorro do Hospital de Taipas e Franco da Rocha.