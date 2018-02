Acesso sem sinalização oferece perigo na Avenida Paulicéia

De acordo com os moradores, acidentes já foram registrados no local que fica em uma curva em razão da falta de sinais de trânsito. A situação atinge principalmente os motoristas que trafegam no sentido Morro Grande em direção a Laranjeiras. “Como não tem qualquer faixa de solo ou placa, os condutores entram direto no bairro. Nessa hora que existe o risco de uma colisão com quem trafega no sentido contrário. Muitos fazem essa curva na contramão justamente por falta de sinalização”, disse Angélica Santos.

Segundo Luciano Lopes, já ocorreu a demarcação na pista indicando uma suposta rotatória, mas não concluíram. “Só vão fazer algo quando morrer algum parente de político”, disse. Quem mora mais próximo da entrada do bairro Jardim Morro Grande revela que já presenciou vários acidentes. “Nesse local já foram registradas batidas com pessoas que vieram a óbito. Os políticos não podem lembrar de nós apenas na hora de pedir votos. Uma simples sinalização resolveria essa questão”, falou Eugênio Oliveira.

Outra situação complicada nesta curva, remete a mato alto que atrapalha a visão dos motorista. “Muitos realizam a curva fora dela devido ao mato que cresceu do lado direito da pista. O perigo é enorme”, citou Eliana Silva.

Com a sinalização de faixa contínua apagada, os motoristas não sabem que entrar nessa rua é proibido. Portanto, se faz necessário a instalação de placas, muitas apagadas e novos sinais. “Não posso afirmar, mas acho que o condutor que trafega sentido Laranjeiras não pode entrar direto no Jardim Morro Grande. Porém, como não tem sinalização, fica complicado cobrar daquele que faz isso”, expôs Marli Figueiredo.

Mais problemas

Ainda na Avenida Paulicéia, outra questão atenta para a sinalização precária. Algumas placas que ficam no trevo de acesso ao Morro Grande, Mairiporã e Laranjeiras estão danificadas e outras apagadas.

Sem condições de serem avistadas, motoristas ficam sem orientação e se confundem na hora de seguir a rota desejada. Quem não conhece o trajeto tem de contar com a sorte para se localizar.

Em 2016, o jornal Regional News chamou a atenção para o problema, mas apenas o mato foi cortado e placas totalmente destruídas retiradas sem que houvesse reposição.

Em busca de respostas para os apontamentos feitos pelos cidadãos, a prefeitura de Caieiras foi procurada e o prefeito Gerson Romero, em entrevista, informou que vai mandar equipe de trânsito fazer a verificação dos problemas naquele trecho para que seja providenciado o que for necessário para resolver a questão.

O Departamento de Trânsito explicou que o pavimento da Avenida Paulicéia encontra-se danificado, em boa parte por conta das obras da Sabesp, dificultando a implantação de sinalização horizontal. Sendo assim estamos no aguardo do recapeamento da referida avenida.