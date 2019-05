Ação conjunta da GCM e PM recupera veículo roubado em Franco da Rocha

De acordo com a GCM, dois indivíduos armados roubaram o carro e mantiveram a vítima com eles por algumas horas. Com os agentes de segurança na busca pelos assaltantes, eles libertaram a mulher abandonaram o veículo que foi localizado em uma área de mata no bairro dos Penhas, em Franco da Rocha.

Os dois criminosos que conseguiram fugir, já foram identificados e seguem sendo procurados na região.