Academias só podem reabrir a partir da fase amarela do Plano São Paulo

Nessa semana, a prefeitura se manifestou a respeito e informou que, desde o início da pandemia, tem mantido reuniões e diálogos frequentes com os proprietários de academias e estúdios de Pilates quanto às normas para reabertura e funcionamento junto.

Academias como o Ballance Studio, a Equipe Galindo, o Insider Box, o Kaora Centro de Treinamento, a Nova Infinity, a Over Fit, a Power Fit, a Relevé e o Studio Pilates RS são os estabelecimentos cujos proprietários têm se mostrado parceiros e participado de todas as reuniões, sugerindo ideias e preparando protocolos de reabertura em cumprimento a todas as determinações das autoridades sanitárias do município, do Estado e do Governo Federal.

De acordo com o Plano São Paulo de retomada econômica, somente a partir da fase amarela é que academias podem voltar a funcionar. A exceção são os estúdios de Pilates, cuja atividade pode ajudar na reabilitação de problemas de saúde e, por esse motivo, já estão autorizados a atender mesmo na fase laranja.

A funcionária pública municipal e delegada do Conselho Regional de Educação Física, Aide Nessi, também está participando de todas essas reuniões junto às academias, proporcionando todas as orientações e diretrizes do CREF relativas às normas sanitárias.

No entanto, há algumas academias no município que não estão obedecendo tais determinações e reabrindo mesmo sem as devidas autorizações e expondo funcionários, alunos e suas famílias a um grande risco. Tais estabelecimentos estão sujeitos a fiscalização, que pode acarretar em sanções e multa por descumprimento das regras.