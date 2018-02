Acabou o carnaval, começa 2018

Muitos começam a lembrar das contas, de uma tal de crise que dizem assolar o país. Enquanto isso alguém faz a lição de casa, tentando fazer os cofres públicos mais e mais recheados. Aliás, no limite da legalidade, até. A indústria da multa, por exemplo, pôs mais sessenta e dois novos “operariozinhos” ao redor da zona Norte da capital e grande São Paulo.

Radares com gatilho em 40 km/h, em vias em que normalmente se trafega em maior velocidade, áreas de “gaveta” ou seja, você se desloca com velocidade determinada, do nada, no meio de um reta, um placa determinando a redução de velocidade em cerca de 30 a 40%, imediatamente após o radar, e a seguir, retorna ao limite anterior.

A finalidade pedagógica da multa, há muito, ignorada. Talvez tenha ficado lá no conceito de pena, de multa. Nem se fale em eficácia da pena, então, sob pena de termos um tratado de muitos volumes a enfrentar … São questões adormecidas em sua própria razão, por razões que somente uma cinzenta “quarta-feira de cinzas” nos faz refletir. Bom ano a todos. Responsabilidade, ainda que tardia …