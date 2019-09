Abuse das cores do make durante a primavera

Como é também nessa estação que as mulheres arrasam quando o assunto é moda e maquiagem, o jornal Regional News conversou com Bruno Fatone, maquiador profissional e morador de Caieiras. Ele traz dicas e falou sobre as tendências na área.

Segundo ele, o neon segue moda para a primavera-verão de 2020, tanto em peças de roupas quanto a maquiagem. “O clima promete ser bem quente e os tons vibrantes das cores acompanham esse calor”, disse.

Bruno Fatone também destacou que as cores da primavera estão estampadas em campanhas de maquiagem. “É a hora de abusar das cores e das texturas dos produtos. Use e abuse da sua criatividade”, citou.

Quanto a neon, ele revela algumas dicas para adaptar a tendência para a maquiagem do dia a dia. “Parece difícil achar um jeito de usar o neon na maquiagem cotidiana, as cores são extravagantes e cheias personalidade, mas é possível sim usá-las sem ficar over. Utilize delineados coloridos, isso traz uma aparência mais jovem e descontraída para a maquiagem”.

Dicas

Use a sombra neon apenas na raiz dos cílios.

Utilize a cor neon no canto externo dos olhos, como se fosse um ponto de luz.

As opções mais clássicas de delineado e batom também são válidas e fica muito lindo.