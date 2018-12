Abertura de CNPJ cresce como alternativa ao desemprego

O número de desempregados no Brasil ainda é grande e cada vez mais as pessoas buscam alternativa para se manter e sustentar a família. Em meio a esse cenário, o microempreendedor individual vem ganhando espaço na economia formal. Mais de 1 milhão de novos CNPJ do tipo MEI foram abertos no primeiro semestre de 2018, 15% a mais que no mesmo período do ano anterior. Esse crescimento têm impactado diversos setores, e se apresenta como um movimento consistente de formalização que se origina em diversos motivos.