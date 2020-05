Abertura de academias, salões de beleza e barbearias está descartada em SP

De acordo com Doria, as orientações da Secretaria Estadual de Saúde e do comitê de saúde criado para o combate da covid-19 são de que São Paulo ainda “não tem condições sanitárias seguras” para reabrir esses serviços.

O governador anunciou ainda que nenhuma modificação será feita na quarentena decretada no Estado até 31 de maio. Depois dessa data, protocolos elaborados pelo comitê econômico e pelo conselho de economia devem ser adotados.