Abandono prevalece em rua de bairro franco-rochense

Na ocasião, o governo municipal foi procurado para se manifestar e não apresentou nenhuma manifestação. Ninguém da prefeitura também apareceu no bairro e os residentes voltaram a colocar a mão na massa para minimizar os problemas.

Buracos, mato invadindo a rua e um trecho que ameaça desabar sobre imóveis são algumas das questões apontadas pelos moradores.

Ao lado do amigo Valdeci, Rodrigo Brigadeiro Lourenço, que já realizou serviços que deveriam ser feitos pela municipalidade, fez o corte de mato. “Não dá para ficar assim. É muito perigoso. O mato invade a rua e casas causando vários transtornos”, relatou.

“Apelamos pela rede social e, agora pelo jornal, mas ninguém se manifesta. Só confirma o que já dissemos a reportagem da outra vez. Eles não ligam para nós. É uma pena”, falou Rodrigo.

Mesmo com os serviços feitos pelos cidadãos, um deles, sem condições de ser resolvidos pelos moradores ainda preocupa. Trata-se de uma parte da via que desmoronou e ameaça alguns imóveis. “Providenciamos um bloco para desviar a água da chuva e colocamos a lona no barranco para tentar impedir o desmoronamento. Fazemos o que dá, mas nesse caso, cabe a prefeitura uma solução”, salientou Rodrigo.

A assessoria de imprensa da prefeitura de Franco da Rocha voltou a ser procurada para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.