Abandono de animais cresce e preocupa em Caieiras

De acordo com a entidade, o número de abandonos é assustador e preocupante. “Não existe ONG, protetor ou até mesmo prefeitura que consiga recolher tantos animais de rua. Por dia nossa ONG recebe em média 10 pedidos de resgates, fora as solicitações de ajuda com veterinário e doação de animais”, publicou a Soprac.

A ONG que é responsável pela administração do Canil Municipal também mostrou descontentamento com as cobranças. “São inúmeras cobranças, mas pouca ajuda e apoio. Cobrar e exigir da ONG é muito fácil, mas estamos na nossa capacidade máxima. São 60 vidas sob os nossos cuidados. Abrigo não é depósito, existe um limite para garantir a qualidade de vida e segurança de todos os outros animais”, divulgou.

Na mesma postagem, a Soprac também falou da tendência em aumentar o número de abandono. “Infelizmente em tempos de pandemia, os abandonos tendem a se agravar. E os verdadeiros culpados por abandonar e maltratar não são punidos”, pontuou a organização.

A publicação que teve mais de 125 compartilhamentos contou com o apoio das pessoas nos comentários. “Triste saber que tem pessoas que ainda falam besteira sobre a ONG. A situação da cidade estaria precária não fosse o trabalho e dedicação da Soprac”, comentou uma internauta.

Em outro comentário, outra seguidora da página apelou para a ajuda das pessoas. “Precisamos de mais pessoas agindo e ajudando ao invés de só falar e criticar”.

A castração por parte da prefeitura também foi cobrada. “É uma das ações mais eficazes para controlar a proliferação. Mas parece que foi suspensa em Caieiras”, declarou outra pessoa.

Castração em Caieiras

Sem dar muitos detalhes, a prefeitura de Caieiras divulgou nas redes sociais, em 6 de março, que retomará as castrações gratuitas de cães e gatos na cidade. A publicação ocorreu um dia após matéria do jornal Regional News com relatos dos munícipes pedindo a volta do serviço.

Na matéria do RN publicada na edição do dia 5, protetores e tutores de cães e gatos cobraram explicações sobre o serviço realizado desde 2012 ter sido interrompido.

De acordo com o governo municipal, a ação será realizada no ônibus adaptado para esse serviço que ganhou o nome de Castramóvel. Data de quando a castração será retomada, bem como detalhes de como o atendimento será feito não foram informados pela prefeitura.