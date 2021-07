Abandono alcança UPA, Centro de Eventos e Avenida em Caieiras

Neste momento o que mais preocupa e causa prejuízos é o abandono das obras da UPA. Ainda em 2020, o então vereador e candidato a prefeito Gilmar Soares Vicente, o ‘Lagoinha’, tentou parar a obra da Unidade de Pronto Atendimento, alegando irregularidades, mas teve a liminar pedida na Ação Popular que assinou negada pela Justiça de Caieiras e o trabalho teve seguimento.

Hoje prefeito, ele não fez questão de dar andamento na obra e também não presta esclarecimentos sobre a unidade de saúde sugerida por ele mesmo por meio da indicação 669/2017.

Quando pediu a paralisação dos serviços alegou que o ex-prefeito não teria cumprido, dentre outros procedimentos, a Lei de Licitações.

Na ocasião, quando o jornal Regional News fez a matéria, Gersinho rebateu Lagoinha e disse que a área da Saúde precisava de um novo pronto-socorro. “Estamos fazendo e será útil para a população. A vida política é passageira, mas o que for feito por minha administração vai ficar para o caieirense. Não é dessa forma que se faz campanha eleitoral. Devemos apresentar projetos e mostrar ações, sem querer puxar a cadeira do outro”, falou.

Com a obra parada e material de construção exposto e se deteriorando, a situação se mostra desastrosa para o caieirense que tanto cobra dos governantes um atendimento mais qualificado e um espaço adequado para consultas e a UPA iria auxiliar nesse sentido.

Vale salientar que a Unidade de Pronto Atendimento foi um pedido do prefeito Lagoinha quando era vereador e a contradição de sua postura se mostra mais que evidente.

Avenida fechada

O fechamento da Avenida Abel Rizardi, mais conhecida como Salvador da Pátria, em Caieiras, também foi promovida pelo prefeito Lagoinha em uma de suas primeiras ações como administrador público.

Alegando existir irregularidades, mas sem dar muitos detalhes e prazo para reabertura, o prefeito determinou a interdição em 8 de janeiro deste ano. A via foi construída e inaugurada no final de 2020 para desafogar o trânsito da Rodovia SP-332 na região do Serpa, cada vez mais sem condições de tráfego. Mas Lagoinha alegou situações que colocavam em risco os condutores sem apontar consistência nos motivos apresentados.

Mais de sete meses se passaram e a falta de informações e de obras no local tem irritado o motorista que utilizava a via para escapar do trânsito caótico da rodovia.

PEC abandonado

Outra questão que aborrece o caieirense é o abandono do Centro de Eventos Ícaro Della Torre, antigo PEC.

O local que já abrigou grandes eventos apresenta problemas na estrutura física e hoje está abandonado e sem qualquer sinal de recuperação ou reforma por parte da administração do prefeito Lagoinha e sua equipe.

Sem resposta

O atual gestor foi procurado para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da matéria. O espaço continua aberto para futura manifestação.